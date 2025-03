Meritocrazia Italia, MI esce dal sindacato rappresentanti interessi parlamentari

"Meritocrazia Italia comunica la propria decisione di uscire da S.I.R.I.P. (Sindacato Rappresentanti Interessi Parlamentari) con vivo ringraziamento per l’importante percorso comune sino ad oggi intrapreso. La scelta del Movimento - si spiega in una nota - che riveste ex se la qualifica di Rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati, si innesta nel solco della notevole crescita registrata da MI quale voce maggioritaria della cittadinanza attiva nel Paese, che ne impone la prosecuzione delle attività in via autonoma e con iniziative ed interlocuzione diretta con i vertici istituzionali, governativi, politici, accademici, pubblici e di rappresentanza del nostro ordinamento".

"Meritocrazia Italia esprime soddisfazione e gratitudine per quanto sino ad oggi fatto da S.I.R.I.P e con S.I.R.I.P., sottolineando l’importanza del fare costruttivo e dell’unione di interventi a favore della collettività, nella convinzione che i rapporti con il Sindacato rimarranno solidi e che l’operatività disgiunta potrà sempre ricomporsi per battaglie comuni, meritevoli dell’unione di tutte le forze in campo. Su tali presupposti - conclude la nota - Meritocrazia Italia c’è e ci sarà sempre".