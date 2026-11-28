"Il Black Friday è il giorno della corsa allo sconto, della rincorsa a essere parte dell’economia, a essere strumento dell’economia, a essere sfruttati con l’esca di un risparmio finto, ipotetico, a volte reale, per mettere in cassaforte nuove cessioni e andare a sostenere i grandi gruppi industriali. Noi di Meritocrazia Italia proponiamo un’altra cosa: il Black Friday della politica. Un giorno in cui tutta la politica decide di ascoltare il popolo. Non un giorno battezzato da un partito o da un’idea, non il percorso di un partito, ma un giorno di tutti. Un giorno in cui i politici si dedicano completamente ai cittadini e assumono le informazioni necessarie per poter potenziare la loro azione politica. I cittadini, attraverso le associazioni, le organizzazioni culturali, i movimenti, sottopongono alla politica idee diverse. Idee concrete, non slogan. Idee che nascono dai territori, dai problemi veri, dalla vita quotidiana. E la politica, per una volta, non parla, non promette, non fa campagna elettorale. Ascolta. Sarebbe un bel modo per dare al Black Friday anche un momento di pausa, di riflessione e di valorizzazione delle scelte politiche rispetto ai cittadini. Perché le scelte politiche non devono essere divisive, devono essere organizzative. Devono servire a risolvere, non a dividere". Così in una nota il presidente di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello.

"I cittadini vogliono un investimento importante nella sanità, vogliono un investimento importante nelle infrastrutture. Oggi è impossibile girare in treno in Italia se non con ritardi da tre ore, quattro ore. È inaccettabile. Non è un disservizio, è un fallimento organizzativo che pesa sull’economia, sul lavoro, sulla vita delle persone. I cittadini vogliono un’integrazione effettiva. Perché ci sono tante città, soprattutto in Emilia Romagna e nel Nord, che ormai sono piene di ghetti, di persone extracomunitarie che sono entrate e non sono state integrate. Questo non è un tema di destra o di sinistra, è un tema di organizzazione. Se non integri, crei ghetti. Se crei ghetti, crei insicurezza, povertà, degrado. Per tutti, italiani e stranieri. Integrare significa dare regole, dare lavoro, dare scuola, dare dignità. Non lasciare nessuno abbandonato a sé stesso. Ecco perché il Black Friday della politica può essere l’occasione giusta per ascoltare finalmente i cittadini oltre le campagne elettorali - ribadisce Mauriello - Non solo quando si deve chiedere il voto, ma quando si deve costruire una legge, una manovra, una scelta. Noi non vogliamo una politica che vende illusioni a saldo, come se i cittadini fossero clienti da convincere con uno sconto. Vogliamo una politica che si mette al servizio, che si ferma, che ascolta, che prende appunti e poi agisce. Un giorno all’anno in cui i palazzi si aprono e le piazze parlano. Un giorno in cui il popolo non è un numero, ma è il protagonista. Questo è il Black Friday che vogliamo. Non quello dei consumi. Quello dell’ascolto come migliore soluzione per valorizzare il Prodotto Interno Umano".