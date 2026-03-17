Nei nuovi documenti desecretati sul caso Moro spunta il mistero delle vecchie banconote da 500 lire con la dizione 'Repubblica italiana'. Un giallo che sembra accomunare le sorti dell'ex statista Dc con quelle del presidente Usa, J.F. Kennedy.

Nel 2016 a palazzo Chigi c'era il governo Gentiloni e sulla poltrona di ministro dell'Economia sedeva Pier Carlo Padoan. Giusto dieci anni fa l'allora deputato del Pd Gero Grassi, in qualità di componente della Commissione Moro, aveva scritto al presidente dell'organismo parlamentare d'inchiesta, Giuseppe Fioroni, per chiedere di "inoltrare richiesta al ministro dell'Economia per conoscere le motivazioni per le quali, con legge n. 171 del 31 marzo 1966, durante il governo Moro, fu emessa, in due esemplari, la banconata da 500 lire con la dicitura 'Repubblica Italiana' e non con 'Banca d'Italia' come tradizionalmente avveniva".

Grassi cita il 'precedente americano: "Lo scrivente fa presente - si legge nel testo che fa parte dei nuovi file desecretati sulla strage di via Fani - che analogamente il presidente Usa, John Fitzgerald Kennedy, con ordine esecutivo n.11110, fece emettere, durante il suo mandato e prima del governo Moro, banconota da 2 dollari, direttamente dallo Stato e non dalla Banca centrale-Federal Reserve". Ove "possa servire", conclude l'ex dem pugliese ''può produrre fotocopie delle monete citate''. Interpellato in proposito, Grassi rivela all'Adnkronos: ''Bankitalia non ha mai risposto, resta quindi il giallo sulle motivazioni di questo cambio di dicitura. Ho citato l'analogo caso Usa perché fa specie che sia Moro che Kennedy siano stati uccisi''.