"Alle volte, purtroppo, il dibattito politico scende a livelli inaccettabili. Tuttavia, è fondamentale ribadire che la salute di una persona non dovrebbe mai essere strumentalizzata". Lo scrive su X Giorgia Meloni, richiamando, senza mai citarlo, Nicola Morra, ex senatore M5S e candidato in Liguria. Il riferimento è ad alcune dichiarazioni dell'ex esponente grillino su Marco Bucci. "Ho avuto la possibilità di sapere, telefonicamente, che sul Foglio è apparso un articolo in cui mi sono attribuite tesi che non sono per nulla mie con un titolo assolutamente immorale", dice Morra, commentando il titolo che accompagna la sua intervista al Foglio 'Bucci come Jole - Come Santelli ha un tumore: i cittadini ne siano consapevoli'.

"Mi viene attribuita una sorta di avversione nei confronti dei malati oncologici e di conseguenza anche del sindaco Bucci. Sappiate che questo è quanto di più lontano prova Nicola Morra. Mi hanno teso un tranello", si difende l'ex presidente della Commessione Antimafia.

"La malattia non limita il valore e la capacità di chi, come Marco Bucci, ha già dimostrato di essere un amministratore eccellente e appassionato. Sono sicura che, se eletto, sarà un grande Presidente della Regione Liguria, pronto a guidarla con la stessa energia e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto. Forza Marco!", osserva Meloni.

Le reazioni alle parole di Morra abbondano. "Auguriamo al senatore Morra di svolgere la sua campagna elettorale in trasferta nel miglior modo possibile, magari parlando di programmi elettorali e di problemi del territorio in modo da evitare di parlare nuovamente di Jole in modo così poco sensibile e inopportuno e, soprattutto, di ribadire un pensiero poco rispettoso che colpisce tutti i malati oncologici e le loro famiglie", dicono Paola e Roberta Santelli, sorelle di Jole Santelli.

"Le parole di Morra pronunciate oggi in un'intervista a 'Il Foglio', sono gravemente offensive e lesive, non solo nei confronti di Marco Bucci al quale mando il mio personale abbraccio, ma di tutti i pazienti oncologici che, a dispetto di quanto pare pensino le sinistre, non perdono i diritti sociali e politici. Chi sta vincendo una malattia non è un cittadino di serie B. Vile e ignobile provare a vincere le elezioni con questi mezzucci. I liguri seppelliranno questi infami iettatori con una valanga di consenso per Bucci che governerà con energia la Regione per i prossimi 10 anni", afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

"A essere immorale non è il titolo del Foglio ma Morra stesso, che in modo indecente fa un paragone fra due storie molto diverse fra loro. A quale titolo e con quale presunzione pensa di avere il diritto di avvisare i liguri della malattia di Marco Bucci? Una malattia che, peraltro, Bucci non ha mai nascosto, in un rapporto franco, onesto e diretto con i cittadini, che di certo non potranno mai sentirsi ingannati da lui", dice a senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

"Il candidato del centrodestra alla presidenza della Liguria ha poi più volte ribadito che si sta curando in modo efficace, senza che la patologia e la terapia intacchino minimamente non solo la campagna elettorale, ma anche la sua futura guida della Regione. Fare sciacallaggio e utilizzare fatti personali per condizionare l’esito delle elezioni è indegno, come può esserlo solo chi, altrettanto indegnamente, è stato presidente della commissione Antimafia", aggiunge.