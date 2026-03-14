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M5S, rinnovati i vertici. Fico e Raggi fuori da Comitato di Garanzia, Toninelli esce da Collegio Probiviri

Oltre 21mila i votanti con un'affluenza che ha sfiorato il 21%

Roberto Fico, Virginia Raggi e Danilo Toninelli (Fotogramma/Ipa)
Roberto Fico, Virginia Raggi e Danilo Toninelli (Fotogramma/Ipa)
14 marzo 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con le votazioni di ieri, si è concluso il risiko delle nomine dei vertici del Movimento 5 Stelle. I nuovi componenti del Comitato di Garanzia, che sostituiranno Roberto Fico, Virginia Raggi e Laura Bottici, sono Federico Cafiero de Raho, Barbara Floridia e Gianluca Castaldi, mentre nel Collegio dei Probiviri, che dopo Nova prevede cinque componenti anziché tre, escono Danilo Toninelli, la stessa Floridia e Fabiana Dadone, ed entrano Valentina Palmisano, Giulia Sarti, Roberto Cataldi, Filippo Scerra ed Enrico Cappelletti. Su 103.275 iscritti, si legge nel comunicato sul blog dei pentastellati, hanno votato in 21.369 pari al 20,69%.

I numeri

Nel dettaglio, per il Comitato di garanzia De Raho ha raccolto 13838 preferenze, la presidente della commissione di Vigilanza Rai 12426 e Castaldi 4262. Staccati Tiziana Beghin (3545 preferenze), Emma Pavanelli (2961 preferenze) e Bruno Marton (987 preferenze). Per quanto riguarda, invece, il Collegio dei Probiviri, Palmisano ha ricevuto 6299 preferenze, Sarti 6057, Cataldi 5652, Scerra 3577 e Cappelletti 3292. Tra chi non ce l'ha fatta, Valentina Barzotti si è fermata a 3196 voti, Roberto Gravina 2776, Valentina D'Orso 2447, Daniele Pesco 2406 ed Elisa Pirro 1881.

"Auguriamo ai candidati scelti dall’assemblea degli iscritti buon lavoro, siamo certi che adempiranno a questo compito con disciplina e onore. Al contempo ringraziamo i componenti uscenti per il prezioso contributo dato alla comunità del Movimento 5 stelle", scrivono i pentastellati.

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