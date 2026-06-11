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Nasce il partito Novax, in campo per le elezioni 2027 e per la corsa a sindaco a Roma e Milano

Nasce il partito Novax, in campo per le elezioni 2027 e per la corsa a sindaco a Roma e Milano
11 giugno 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scende in campo il primo movimento politico Novax con un programma politico incentrato sulla libertà di scelta vaccinale , contro la vaccinazione obbligatoria, contro vaccinazioni geniche non solo sul genere umano ma anche sugli animali, come si stanno effettuando in questo momento in alcune regioni d'Italia. I fondatori, Cristina d'Onofrio, Riccardo Fortin, Nicola Frazoni, Luca Teodori e l'avvocato Edoardo Polacco, hanno comunicato la volontà del Movimento Novax di proporre agli italiani, alle elezioni politiche oltre che a sindaci delle città di Milano e Roma, del 2027, il loro nuovo simbolo, auspicando che -si legge in una nota- tutte le forze del dissenso si uniscano in questa definitiva battaglia.

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"Il nuovo movimento Novax -prosegue il comunicato- specifica che nulla ha a che vedere con altri partiti e movimenti che si definiscono della Destra Italiana che nulla hanno a che fare con i valori dei milioni di cittadini italiani che eroicamente hanno preferito farsi licenziare o sospendere lo stipendio o denunciare, piuttosto che essere oggetto della più grande sperimentazione vaccinale genica di massa. Tra l'altro, per evidenziare l a distanza tra questo Movimenti, i fondatori Novax hanno ricordato che il generale Vannacci ha obbedito all'allora governo Conte/Draghi facendosi inoculare oltre due dosi vaccinali anti Covid e che quindi tra i due movimenti non c i può essere alcuna vicinanza tra chi lotta per la libertà di scelta e chi invece obbedisce ciecamente agli ordini della politica. Il movimento Novax inizierà in questi giorni l'apertura di sedi territoriali in tutta Italia ed organizzerà la prima manifestazione nazionale a Roma con la presentazione anche del proprio candidato a sindaco di Roma a metà di ottobre", conclude la nota a firma dei fondatori del movimento Novax.

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Novax libertà di scelta vaccinale vaccinazione obbligatoria elezioni 2027
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