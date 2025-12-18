Natale, Meritocrazia Italia lancia un messaggio di coesione

Per Meritocrazia Italia, ieri, giornata interamente dedicata alla condivisione dei migliori auguri del Movimento su tutte le pagine social in prossimità delle festività natalizie. Una maratona iniziata alle 9.30 del mattino e conclusasi solo in tarda serata, alla quale hanno voluto prendere parte, oltre alla presidenza e alla dirigenza tutta, anche in moltissimi tra associati, ex dirigenti, esponenti politici, rappresentanti delle istituzioni, noti giornalisti e presentatori tv, rappresentanti delle associazioni e professionisti.

"Ognuno - sottolinea Meritocrazia Italia - ha scelto di condividere un pensiero distensivo e di ottimismo, di buon auspicio per un anno nuovo che non riporti le stesse brutture del vecchio, tra tensioni sociali e conflitti internazionali. In molti hanno voluto manifestare la propria riconoscenza per essersi sentiti accolti in tante occasioni nel libero confronto, che segna la cifra distintiva di Meritocrazia".

"Un’occasione - aggiunge - anche per ringraziare le decine di migliaia di sostenitori che, nel corso dell’anno, hanno mostrato adesione e apprezzamento per le iniziative del Movimento, contribuendo, nel piccolo e nel grande, con riscontri, commenti, consigli e proposte, alla realizzazione di un progetto che prende linfa proprio dalla partecipazione libera".

A chiusura della giornata, una trasmissione in diretta streaming, moderata dal presidente nazionale Walter Mauriello e alla quale hanno preso parte i componenti del consiglio di presidenza e del consiglio di presidenza allargato, ha messo in luce lo spirito collaborativo e il fare appassionato di persone comuni, impegnate come tutti in un quotidiano frenetico, divise tra mille impegni ma desiderose di dare una parte di sé alla costruzione del bene collettivo, nel piacere di farlo insieme.

Nella diversità di sogni, di aspirazioni, di esperienze, è emerso un elemento comune a tutti, la voglia di stare insieme nella bellezza dei sentimenti dell’amicizia e della solidarietà.

"L’augurio più bello lo abbiamo voluto lanciare non con le parole, anche se ne sono state spese tante e bellissime. Ma con il modo, con la scelta di metterci tutti dalla stessa parte e di condividere il medesimo sorriso. Abbiamo voluto dare un messaggio di unione, di coesione", spiega il presidente nazionale Walter Mauriello. "D’altra parte essere in tanti è importante, ma è importante anche essere disposti a regalarsi senza lesinare energie quando serve per il bene di tutti - conclude - L’augurio più grande che sento di fare per il nuovo anno è proprio che si riscoprano il valore del dialogo e la ricchezza della diversità di vedute, la capacità di anteporre il Noi all’Io, in un nuovo patto tra cittadini, parti sociali e politica, perché gli equilibri, quelli di cui abbiamo così tanto bisogno, passano solo da qui".