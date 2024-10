Oltre 3mila studenti in visita al Senato nell'ultimo mese

I dati sull’astensionismo, in Italia, sono tutt’altro che incoraggianti, eppure i palazzi del Potere riescono ancora a esercitare del fascino, specie nei tanti studenti che, quasi ogni giorno, riescono a visitare il Senato. Dall’inizio della legislatura, quindi dal 13 novembre 2022, sono stati 53.466 - 3079 solo nelle ultime quattro settimane - i ragazzi che hanno avuto l’onere di visitare le stanze di palazzo Madama, e questo nonostante le restrizioni per il Covid che all’inizio hanno frenato non poco le visite delle scolaresche. Di questi, 14.819 (1182 nell'ultimo mese) hanno partecipato anche a una seduta dell’aula presieduta da Ignazio La Russa (o chi per lui, insomma).

Questi numeri, però, non sono che una parte, e riguardano le visite ordinarie – le scuole devono fare richiesta. E infatti tanti altri studenti, di ogni ordine e grado, sono arrivati a visitare il Senato grazie ai concorsi che vengono banditi. Nell’anno scolastico che si è concluso a giugno, quindi quello del 2023-24, sono stati ben 9.219 gli scolari che si sono persi nelle stanze volute dai Medici nel XV secolo: 2029 frequentavano la scuola elementare, 1629 le medie, e 5561 gli istituiti superiori come licei, tecnici e istituti professionali. A loro, poi, si devono aggiungere anche 1333 studenti che sono stati encomiati in Senato e 607 che hanno ricevuto un premio nella propria scuola.