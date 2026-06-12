"Oggi nasce formalmente" Progetto Civico Italia "ma in realtà sono mesi che giriamo l'Italia. Si tratta di migliaia di persone: 685 amministratori, 400 comitati civici. Una ventata di freschezza che può portare una grande novità nel campo del centrosinistra". Così Alessandro Onorato, coordinatore di Progetto Civico Italia, a margine della prima assemblea del movimento oggi a Roma. "Noi aggiungiamo qualcosa, non portiamo divisioni. Noi vogliamo contribuire alla rinascita dell'Italia e il nostro campo politico è chiaro: è quello dei progressisti".