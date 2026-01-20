circle x black
Pa, mercoledì commissione presenta rapporto su digitalizzazione, presenti Fontana e La Russa

20 gennaio 2026
Redazione Adnkronos
Mercoledì, alle ore 10.30 presso la Sala della Regina di Montecitorio, si terrà la presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva disposta dalla Commissione parlamentare per la semplificazione in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Aprirà i lavori il saluto del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Il documento sarà presentato da Francesco Saverio Romano, presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Interverranno Gianangelo Bof, vice presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione; Chiara Giacomantonio, direttrice della direzione Amministrazione, Funzionamento e Vigilanza Agid; i componenti della Commissione parlamentare per la semplificazione Cinzia Pellegrino, Andrea Casu e Roberto Cataldi. I lavori saranno chiusi dal saluto finale del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"La decisione di avviare l’indagine – spiega il presidente della Commissione, Francesco Saverio Romano - è maturata dalla consapevolezza che la digitalizzazione rappresenti un considerevole motore di semplificazione amministrativa e un’importante opportunità per ripensare servizi e modalità di erogazione e rispondere alle esigenze dei cittadini in modo più rapido ed efficace. La Commissione ha svolto un ampio e articolato ciclo di audizioni, con l’obiettivo di individuare soluzioni utili a rendere sempre più trasparente, dinamico, aperto e fruibile il rapporto tra cittadini e istituzioni".

