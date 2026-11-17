"C'è un dato che non può essere insignificante, che non può essere archiviato come cronaca, non può essere ridotto a folklore, non può essere liquidato come devozione. Papa Leone XIV ha concluso un viaggio di 12 giorni in Sud America, tra Uruguay, Argentina e Perù, con 50 eventi, con una Messa di addio a Lima davanti a 1,5 milioni di persone, con 2,5 milioni di fedeli a Buenos Aires e con 3 milioni di persone che lo hanno accolto a Lima. Un tour che ha mobilitato in totale circa 14 milioni di persone, secondo le stime complessive delle autorità e della Santa Sede. Nessun leader al mondo riesce a mettere insieme 14 milioni di persone. Nessun partito, nessun governo, nessun movimento, nessun influencer, nessun capo di Stato. Questo dato ci deve fare pensare e Meritocrazia Italia vuole fare questa riflessione, con rispetto, con umiltà, ma con chiarezza". Così in una nota Meritocrazia Italia che aggiunge come "quella folla non è solo una folla religiosa. È l'alchimia, il punto di riferimento, il punto di incrocio di tutta quella gente moderata, umile, pacata che in ogni Paese del mondo, e anche in Italia, esiste, vive, lavora, soffre, spera, ma sta in silenzio. È la maggioranza silenziosa che non urla, - continua la nota - che non minaccia, che non occupa i titoli dei giornali, che non fa audience con l'odio. Ed è proprio per questo che rischia di perdere, perché mentre i moderati stanno in silenzio, gli estremisti hanno un vantaggio. Non perché siano di più, ma solo perché si fanno promotori di azioni e di proposte politiche, perché occupano lo spazio che gli altri lasciano vuoto".

"Il viaggio del Papa in Sud America ci dice che quello spazio non è vuoto, esiste ed è immenso. È fatto di milioni di persone che credono in qualcosa che va al di sopra della vita terrena, al di sopra della ricchezza, al di sopra della voglia inesorabile di acquistare beni e di acquistare visibilità. Noi dobbiamo parlare a quelle persone e quelle persone devono iniziare a parlare, devono smetterla di stare in silenzio e di non esprimersi, devono iniziare a seminare cultura della pace, della mediazione, della intermediazione. Perché la pace non è assenza di conflitto, - prosegue la nota - ma è la capacità di mediare, nella consapevolezza che mediazione non è debolezza, ma è la forza più difficile, quella che richiede ascolto, pazienza, rispetto, capacità di tenere insieme posizioni diverse senza annullarle. È questa cultura che deve tornare a guidare i Paesi del mondo ed è questa cultura che deve tornare a guidare anche l'Italia, dove abbiamo bisogno di una politica che non sia fatta di urla, di contrapposizioni permanenti, di nemici da indicare ogni giorno. Abbiamo bisogno di una politica che torni a essere mediazione tra interessi legittimi, tra territori, tra generazioni, tra chi ha e chi non ha, tra chi è nato qui e chi è arrivato qui per cercare una vita migliore. Se i moderati non si esprimono, gli estremisti vincono per abbandono. Non per merito, ma per assenza di avversari".

"Per questo Meritocrazia Italia lancia da oggi un appello: a chi crede nella pace: di non restare a guardare, perché la pace va costruita, giorno per giorno, con parole, gesti, scelte concrete; a chi crede nella mediazione: che si candidi, partecipi, proponga, si esponga, perché la mediazione ha bisogno di volti, di nomi, di coraggio civile; a chi è stanco degli estremismi: di non rifugiarsi nel silenzio, che oggi non è neutralità, ma è una delega agli altri; a chi crede in qualcosa di più grande: per costruire insieme una vita diversa, per creare libertà, che è vera democrazia. Perché la vera democrazia non è la conta dei più forti o dei più rumorosi, ma è la capacità di far vivere insieme persone diverse, senza che una debba cancellare l'altra. È la libertà di non dover scegliere tra urlare o tacere. È la libertà di poter mediare, di poter dialogare, di poter costruire. 14 milioni di persone in Sud America - conclude Meritocrazia Italia - ci hanno detto che questo popolo esiste, che non è rassegnato, che cerca una guida che non sia fatta di odio e di paura, ma di speranza, di giustizia sociale, di attenzione agli ultimi, ai poveri, ai disabili, agli anziani, ai giovani, come ha fatto Papa Leone XIV in Uruguay, in Argentina e in Perù, parlando di dignità, di lavoro, di lotta alla violenza, di difesa dell'Amazzonia e dei popoli originari. Ora tocca a noi. Tocca a quella gente moderata, umile, pacata, che deve smetterla di stare in silenzio e iniziare a seminare. Meritocrazia Italia è pronta a essere casa e strumento di questo popolo. Non per imporre una fede, ma per difendere un metodo: pace, mediazione, intermediazione, rispetto, merito. Perché senza pace non c'è sviluppo. Senza mediazione non c'è democrazia. Senza libertà reale non c'è futuro".