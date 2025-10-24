Politica: Fachechi (Meritocrazia Italia), 'in un anno più di 300 proposte alle istituzioni'

"Meritocrazia Italia è fatta di cittadini che si mettono al servizio del Paese e che assumono la responsabilità di contribuire alla costruzione del benessere collettivo con l'impegno quotidiano, il confronto, lo studio e la discussione. Abbiamo sottoposto alle istituzioni più di 300 proposte in un anno". Così Alessia Fachechi, responsabile nazionale di Meritocrazia Italia, partecipando, a Roma, al settimo Congresso dell'Associazione. Un incontro volto a incoraggiare un confronto sulla costruzione di proposte concrete e una riflessione profonda su tematiche centrali per il Paese.