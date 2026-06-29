Lo scorso giugno il deputato è finito fuori strada con la sua auto: aveva tasso alcolemico superiore al consentito

Patente sospesa per un anno per il deputato Emanuele Pozzolo. "Ci sono tante cose da chiarire, farò ricorso", ha detto il deputato all'Adnkronos.

A emettere l'ordinanza di sospensione è stata la prefettura di Biella dopo che Pozzolo è stato protagonista a inizio mese di un incidente autonomo sulla superstrada tra Biella e Cossato dal quale era uscito illeso ma il suo tasso alcolemico era risultato superiore al consentito. L'ordinanza fissa i termini della sospensione della patente in un anno, raddoppiando, per l'incidente, la base minima di sei mesi.

"Farò ricorso, è dal 7 di giugno che mi hanno tolto la patente... Reputo ci siano molte cose da chiarire, come qualsiasi cittadino italiano comunque farò ricorso, perché come detto ci sono molte cose da chiarire", ha affermato.

Al momento del controllo, il tasso di Pozzolo, esponente di Futuro nazionale, sarebbe stato superiore a 1 grammo/litro (se si passa lo 0,8 il reato diventa penale) si legge su 'La Stampa'. Come riporta il quotidiano, nei prossimi mesi dovrà sottoporsi a un controllo da parte della commissione medica per verificare se sia in condizione psicofisica adeguata e accertare eventuali condizioni sanitarie che lo rendano incompatibile con la guida. Alla fine dell’anno di sospensione, se non sceglierà percorsi alternativi come ad esempio la messa alla prova (che dimezza anche la sospensione della patente ed estingue il reato, ma può essere utilizzata soltanto una volta nella vita) e se verrà giudicato responsabile di aver provocato l’incidente, il deputato dovrà sottoporsi alla revisione della patente, che non vuol dire rifare l’esame ma, essenzialmente, sottoporsi ancora una volta ai controlli da parte della commissione medica sul suo stato sia fisico che psicologico. Se supererà le verifiche sanitarie potrà tornare a guidare.