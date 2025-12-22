circle x black
Referendum Giustizia, voto in due giornate ma c'è attesa per le date

A quanto si apprende si dovrebbe tenere in una finestra temporale compresa tra il 5 e il 20 marzo. Un eventuale allungamento non dovrebbe andare oltre la domenica 29

Seggi, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
22 dicembre 2025 | 20.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come deciso dal Consiglio dei Ministri il referendum costituzionale sulla giustizia si svolgerà in due giornate, domenica e lunedì, ma la data della consultazione non è stata ancora decisa. E non si sarebbe affrontato il tema nella riunione di oggi del governo. Resta, a quanto si apprende, l'ipotesi di andare al voto in una finestra temporale tra il 5 e il 20 marzo, quindi, la domenica 8 e il lunedì 9 marzo oppure il weekend successivo del 15 e 16 marzo per rispettare la tempistica prevista dopo il decreto di indizione.

E' ancora però da chiarire in che termini l'iniziativa dei 15 cittadini che hanno depositato richiesta di raccolta firme possa incidere su un possibile allungamento dei tempi. Fonti qualificate ritengono che un eventuale slittamento della data non andrebbe oltre la fine di marzo. Intanto oggi la raccolta firme online, dopo la richiesta dei 15 cittadini, si è formalmente aperta sulla piattaforma nazionale e al momento sono quasi 1800 i sostenitori dell’iniziativa.

