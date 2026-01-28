circle x black
Cerca nel sito
 

Referendum giustizia, Pif: "Ho capito che devo votare no ascoltando Nordio e Tajani"

L'attore e regista: "Loro sanno spiegare meglio di altri le ragioni del no, almeno a me hanno convinto a votare no"

Pif - (Ipa)
Pif - (Ipa)
28 gennaio 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ho capito che devo votare no ascoltando Nordio e Tajani e l'ho capito di più di quando ascolto un magistrato. Tajani, ad esempio, ha dichiarato che la maggior parte degli imputati in Italia alla fine viene assolta. Il ragionamento che faccio allora è: se un imputato alla fine viene assolto molto probabilmente è perché il pm e il giudice hanno avuto idee diverse riguardo le sorti dell'imputato". Lo racconta Pif in un video inviato al Comitato Giusto Dire No, in occasione di un’iniziativa per il no al referendum sulla riforma della giustizia svolta a Catania, spiegando le ragioni per le quali ha deciso di votare no alla separazione delle carriere.

"Tutto questo ha mandato avanti il processo al grado successivo e se questo avviene nella maggior parte dei casi, come dice Tajani, che la facciamo a fare sta riforma? Quando Nordio invece dice che la Schlein dovrebbe votare sì perché un giorno potrebbe essere utile al Pd quando sarà al governo, allora lì capisci perché vogliono fare questa riforma - continua Pif nel video - Quindi ai comitati del no suggerisco di usare come testimonial Tajani e Nordio. Loro sanno spiegare meglio di altri le ragioni del no, almeno a me hanno convinto a votare no”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
referendum referendum giustizia referndum giustizia no pif referendum pif no tajani
Vedi anche
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza