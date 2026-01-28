“Ho capito che devo votare no ascoltando Nordio e Tajani e l'ho capito di più di quando ascolto un magistrato. Tajani, ad esempio, ha dichiarato che la maggior parte degli imputati in Italia alla fine viene assolta. Il ragionamento che faccio allora è: se un imputato alla fine viene assolto molto probabilmente è perché il pm e il giudice hanno avuto idee diverse riguardo le sorti dell'imputato". Lo racconta Pif in un video inviato al Comitato Giusto Dire No, in occasione di un’iniziativa per il no al referendum sulla riforma della giustizia svolta a Catania, spiegando le ragioni per le quali ha deciso di votare no alla separazione delle carriere.

"Tutto questo ha mandato avanti il processo al grado successivo e se questo avviene nella maggior parte dei casi, come dice Tajani, che la facciamo a fare sta riforma? Quando Nordio invece dice che la Schlein dovrebbe votare sì perché un giorno potrebbe essere utile al Pd quando sarà al governo, allora lì capisci perché vogliono fare questa riforma - continua Pif nel video - Quindi ai comitati del no suggerisco di usare come testimonial Tajani e Nordio. Loro sanno spiegare meglio di altri le ragioni del no, almeno a me hanno convinto a votare no”.