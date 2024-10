Regionali, Salvini: "Più lontano andiamo meglio è"

"Più lontano andiamo meglio è, l'importante è vincere come coalizione, perché se non si vince qua il rischio è di fermare tutto perché, in democrazia è giusto così, però nella coalizione di sinistra c'è gente che i cantieri che noi stiamo aprendo e portando avanti li vorrebbe fermare". Lo ha detto il vicepresidente del consiglio e ministro di infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, questa mattina a Genova rispondendo a una domanda sulle aspettative del risultato della Lega alle regionali in Liguria. "Penso ad esempio - ha aggiunto - al tema della Gronda per Genova e la Liguria, qualcuno vorrebbe ripensarci. Quindi l'importante è riconfermare la continuità di buon governo e di progresso del centrodestra, poi è chiaro che come Lega conto di avere un ottimo risultato, abbiamo come protagonista a Genova uno dei protagonisti del 'Modello Genova' e del Rinascimento ligure, che è Edoardo Rixi, quindi più di questo ci è difficile fare".