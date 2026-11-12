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Campo largo, Renzi: "Centrosinistra senza Italia viva non vince"

L'ex presidente del Consiglio: "Se mettete solo Pd, 5 Stelle, Avs, 'gnafà'...."

Matteo Renzi - (Fotogramma)
Matteo Renzi - (Fotogramma)
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12 novembre 2026 | 22.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il centrosinistra fatto solo dal campo largo perde". E' la certezza che Matteo Renzi, leader di Italia viva, esprime pensando alla sfida con il centrodestra nelle prossime elezioni 2027. "Hai bisogno di qualcun altro, chiunque sia, che è in grado di portare un contributo che non sia solo aritmetico ma di contenuti, su innovazione, sussidiarietà. A chi è deluso dal governo, dico non andate a ingrossare il partito del non voto... Vi invito a riflettere perché la partita si giocherà sul filo dei voti. Io spero di riuscire a bilanciare la sinistra estremista e portare a casa il risultato", dice Renzi, intervenendo alla presentazione del libro di Antonio Noto 'Il partito che non c'è'.

"Le prossime elezioni politiche saranno una partita che si giocherà sul filo dei voti, a maggior ragione se Giorgia Meloni tiene il partito di Roberto Vannacci fuori sul centro destra. Vince chi porta a votare chi non ha votato una volta negli ultimi 5 anni, è lì che si gioca la partita", aggiunge, prima di ribadire e approfondire concetti nell'intervista a Piazzapulita

"Il centrosinistra vince se ha dei partiti di centro. Se lei mette solo Pd, 5 Stelle, Avs, 'gnafà'", dice Renzi rispondendo a Corrado Formigli e inviando un messaggio, in particolare, a Giuseppe Conte, leader del M5S. "Italia viva è in media il 2,5% ma il 2,5 fa la differenza tra vincere e perdere, perché se sei sullo 0,1 di differenza... Ecco perché io dico basta polemiche, bisogna fare tutti uno sforzo per portare lo 0,1, l'1, il 2, il 10 ma devi dare il tuo contributo", aggiunge.

Il voto per le politiche ma non solo. All'orizzonte c'è il Quirinale: "Certo che la destra può esprimere un presidente della Repubblica degno di questo nome, io lavoro perché non sia Giorgia Meloni. Di sicuro, è scritto" che è la candidata al Quirinale della destra.

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