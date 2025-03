Si è conclusa, dopo oltre due ore, la riunione tra il governo e i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati a Palazzo Chigi. Durante l'incontro è stato affrontato il tema della riforma della separazione delle carriere.

La premier Giorgia Meloni durante l'incontro con i vertici Anm avrebbe smentito le indiscrezioni stampa secondo le quali il governo sarebbe pronto a togliere il controllo della polizia giudiziaria ai pm. Un'assicurazione arrivata anche dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha partecipato alla riunione, riferiscono alcune fonti presenti all'incontro.

Anm: "Non è stata trattativa"

"Nessuna offerta è stata effettuata, ma era evidente perché il governo sa benissimo che non potevamo corrispondere nulla in cambio. Siamo venuti con la nostra coscienza e onestà intellettuale a presentare le nostre idee. Non è stata una trattativa, non volevamo che lo fosse perché non abbiamo da offrire nulla se non la lealtà e i principi in cui crediamo", ha poi commentato il presidente dell'Anm Cesare Parodi dopo l'incontro a Palazzo Chigi.