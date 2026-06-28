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Haters contro Roccella, Meloni: "Commenti ignobili e disumani fanno rabbrividire"

La premier contro gli autori dei commenti relativi alla drammatica vicenda che coinvolge il marito della ministra

Giorgia Meloni - (Fotogramma)
Giorgia Meloni - (Fotogramma)
28 giugno 2026 | 20.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire". Lo scrive su X Giorgia Meloni a proposito dei commenti degli haters sui social in relazione alla drammatica vicenda che coinvolge il marito della ministra per la Famiglia. Luigi Cavallari è disperso da ieri nel lago di Vico. "C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale", dice Meloni. "È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità", aggiunge la premier.

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