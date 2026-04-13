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Roma, Mattarella visita lo 'Spazio legalità' a piazza del Popolo - Video

Lo spazio allestito in occasione del 174esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato

Sergio Mattarella e Matteo Piantedosi
Sergio Mattarella e Matteo Piantedosi
13 aprile 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato questa mattina lo 'Spazio legalità' allestito a Piazza del Popolo in occasione del 174esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato. Accolto e accompagnato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e dal capo della Polizia-direttore della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, il Capo dello Stato ha compiuto un giro dei vari stand. Il primo è stato quello che riproduce il filmato dei funerali di Giovanni Falcone, durante i quali Rosaria Costa, vedova dell'agente della scorta Vito Schifani, si rivolse agli uomini della mafia invitandoli a inginocchiarsi e chiedere perdono.

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Proseguendo la visita, Mattarella ha sostato davanti alla teca che custodisce i resti dell'auto saltata in aria a Capaci nella quale si trovavano lo stesso Schifani e i colleghi Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il presidente della Repubblica è quindi apparso comprensibilmente scosso e commosso di fronte all'auto della scorta di Aldo Moro crivellata di colpi la mattina del rapimento il 16 marzo del 1978.

Prima di lasciare la piazza, Mattarella ha anche avuto modo di salutare alcuni bambini, impegnati tra l'altro su alcuni simulatori dei mezzi della Polizia.

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