"Si dovrebbe trovare un altro modo rispetto al carcere per sistemare i rapporti con la giustizia. Il mio processo in Ungheria? E' un processo politico". Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, ospite di Che tempo che fa si esprime così oggi rispondendo alle domande di Fabio Fazio.

L'elezione all'Europarlamento congela il processo in corso in Ungheria per l'aggressione a militanti neonazisti. Salis rischia fino a 24 anni di carcere. "Io ho fatto 15 mesi di carcere preventivo, senza che sia stato portato nessun elemento. Se ci fossero stati degli elementi a fondamento di queste accuse, il processo si sarebbe concluso molto prima. Per il governo ungherese, questo è un processo politico. Sono stata bersaglio di dichiarazioni pesanti anche da parte del premier Orban, vengo descritta come una delinquente, una terrorista che merita una pena esemplare", aggiunge. "Io sono stata liberata e il processo è stato sospeso nel momento in cui sono stata eletta. La situazione è ancora aperta perché l'Ungheria ha pensato di chiedere al Parlamento la revoca", afferma ancora.

"Io ho iniziato a visitare le carceri del Nord Italia e il carcere è sempre carcere, ed è fatto per annientare l'essere umano. Si dovrebbe trovare un altro modo per sistemare i rapporti con la giustizia, come in passato è stato fatto con la schiavitù", dice.

Salis affronta il tema delle occupazioni: "Alcune volte mi stupisco come una certa parte di giornali e politica riesca a stravolgere la realtà, dal trasformare chi si occupa delle persone che non hanno casa a dire che invece queste persone occupano quindi tolgono la casa ad altri", dice. "Ci sono case di edilizia popolare che sono fatte proprio per essere assegnate a persone che ne hanno bisogno, ma il sistema non funziona. Quindi le persone che non hanno casa, da soli o con i movimenti, entrano nelle case che sono lasciate abbandonate, ma sono dei palazzi pubblici fatti apposta per quello".