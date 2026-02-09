L'ex premier: "Non seguo questo tipo di cose. Sono più selettivo, essendo anziano". Il presidente del Senato La Russa invita "ufficialmente la Rai a chiedere ad Andrea Pucci di ritornare sui suoi passi"

"Sinceramente non conosco Andrea Pucci, non seguo questo tipo di cose. Sono più selettivo, essendo anziano”. Così l’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, a margine di un evento dedicato al ricordo di Pinuccio Tatarella, in corso a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva che cosa ne pensasse delle polemiche seguite alla decisione del comico di rinunciare alla co-conduzione di una delle serate del Festival a causa degli insulti social ricevuti dopo l’annuncio di Carlo Conti.

"Alla mia età - ironizza - non mi metto a seguire queste cose". E a chi gli fa notare che anche la premier Giorgia Meloni ha parlato del caso, D’Alema risponde: "Si vede che lei ha del tempo da perdere".

La Russia e l'invito 'ufficiale' alla Rai: "Chiedete a Pucci di tornare sui suoi passi"

Intanto però il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invitato "ufficialmente la Rai a chiedere ad Andrea Pucci di ritornare sui suoi passi" a margine dello stesso evento dove ha partecipato anche D'Alema.

“Io - ha detto La Russa oggi a Palazzo Lombardia - conosco Pucci da 30 anni e chi può dire che Pucci faccia comicità politica? Pucci fa comicità sulla quotidianità di noi italiani e fa morire dal ridere senza offendere mai nessuno. E quindi invito la Rai a chiedergli di cambiare idea”.