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Schillaci: "Legge 130 per screening diabete 1 e celiachia strada che percorreremo fino in fondo"

Impegno a tradurre gli obiettivi della norma in: "Benefici effettivi e omogenei su tutto il territorio nazionale"

Orazio Schillaci - (Fotogramma)
Orazio Schillaci - (Fotogramma)
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13 novembre 2026 | 17.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La legge 130 rappresenta un passaggio di straordinaria importanza per la nostra nazione, un provvedimento innovativo che è diventato un modello a cui guardano con interesse anche altri Paesi. Oggi l'impegno è dare seguito al dettato normativo ed è quello che stiamo facendo. Abbiamo scelto di investire concretamente nella prevenzione e nella diagnosi precoce del diabete di tipo 1 e della celiachia, introducendo un programma di screening pediatrico che sono certo aprirà nuove prospettive nella tutela della salute dei più piccoli. È una legge che ha tracciato una strada importante che vogliamo percorrere fino in fondo, con serietà, determinazione e responsabilità, basando ogni scelta sulle evidenze scientifiche e sui dati, avendo come obiettivo ultimo quello di trasformare le opportunità offerte da questa legge in risultati concreti per i cittadini". E' la promessa del ministro della Salute Orazio Schillaci, in un messaggio inviato oggi al convegno 'Giornata mondiale del diabete', promosso presso la Sala della Regina di Montecitorio dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, in occasione del World Diabetes Day che si celebra domani, sabato 14 novembre.

"Impegni istituzionali improcrastinabili mi impediscono di essere presente", spiega il ministro rivolgendo un saluto e un ringraziamento a organizzatori e partecipanti, "ma desidero far giungere il mio apprezzamento per questo momento di confronto e di riflessione non solo sui risultati sin qui conseguiti a 3 anni dall'approvazione della legge 130, ma soprattutto sulle ulteriori azioni che occorrerà intraprendere". Schillaci invita a "ricordare sempre che dietro ogni dato, ogni screening e ogni codice di esenzione c'è un bambino e che dietro ogni bambino c'è una famiglia, con le proprie preoccupazioni, le proprie speranze e il diritto di guardare al futuro senza paura. È proprio pensando a loro che questa legge è nata ed è per loro che abbiamo il dovere di rafforzare progressivamente gli strumenti di prevenzione, diagnosi e presa in carico".

"La sfida che ci attende - sottolinea il ministro - è dunque quella di dare continuità al percorso avviato, consolidando la collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari e associazioni, affinché gli obiettivi della legge possano tradursi in benefici effettivi e omogenei su tutto il territorio nazionale. Perché il valore di una norma si misura prima di tutto dalla sua capacità di migliorare concretamente la vita delle persone", conclude il ministro, "fiducioso che il confronto odierno contribuirà a individuare nuove proposte e ulteriori azioni per proseguire questo importante percorso".

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