Scontro a palazzo Madama con senatore Fdi, la caricatura del dem Sensi: "Chi Menia per primo, Menia due volte"

Sceglie il fumetto Filippo Sensi, tra i protagonisti della quasi rissa in Senato, con gli esponenti della maggioranza, mentre si discute di premierato. Il senatore del partito democratico, a fine seduta, negli stessi attimi in cui il meloniano Roberto Menia, al centro dei tumulti d'Aula del pomeriggio, ha ripreso la parola, ribadendo le sue ragioni ("non ho aggredito nessuno, ho i video che lo dimostrano") si diverte con una vignetta da lui disegnata. "Chi Menia per primo, Menia due volte", è la frase attribuita a un corrucciato ritratto del senatore di Pieve di Cadore.