circle x black
Cerca nel sito
 

Violenza sulle donne, Mattarella: "Emergenza di primaria importanza nel nostro Paese"

Il Capo dello Stato in visita alla Stanza Rosa dell'ospedale 'Misericordia' di Grosseto: "Doveroso reprimere ma anche prevenire: l'educazione parta dalle scuole"

La visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella - Foto Quirinale
La visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella - Foto Quirinale
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 18.48
Giuseppe Greco
LETTURA: 2 minuti

La lotta alla violenza di genere richiede un cambio di passo culturale e un impegno strutturato da parte delle istituzioni. Lo ha ribadito con forza il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita alla Stanza Rosa dell'ospedale di Grosseto, accendendo i riflettori su un tema cruciale nel Paese.

Il Capo dello Stato ha ricordato quanto sia mutata nel tempo la percezione pubblica del problema, sottolineando che il "fenomeno" della violenza "nei confronti delle donne, che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro Paese come ovunque".

Prevenzione, cultura e il ruolo della scuola

Nel corso del suo intervento, Mattarella ha ampliato il campo d'azione, spiegando che l'azione dello Stato non deve limitarsi all'intervento punitivo. Secondo il Presidente, infatti, è "un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso dell'umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque".

Il punto di svolta, per il Capo dello Stato, risiede nell'educazione delle nuove generazioni e nella formazione continua. "Questo richiama, come è stato sottolineato, l'esigenza della prevenzione, della individuazione delle condizioni di violenza, della formazione e quella dell'educazione, sì, nelle scuole, nelle università come tema di lavoro professionale, ma nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato tra l'altro il modo di crescere della civiltà e che viene contrastato da questi fenomeni, da questi eventi".

Codice Rosa a Grosseto: la nascita del percorso protetto per le vittime di violenza

La presenza del Presidente Mattarella al 'Misericordia' di Grosseto celebra il luogo simbolo in cui è nato il Codice Rosa, ideato dalla dottoressa senese Vittoria Doretti e poi esteso a livello nazionale. Questo modello garantisce un canale d'accesso riservato, protetto e invisibile nei pronto soccorso e nei reparti ospedalieri. L'obiettivo è assistere non solo donne vittime di abusi, ma anche minori, anziani, persone fragili e, dal 2025, chi subisce reati d'odio e discriminazioni.

Il servizio si basa su un'azione multidisciplinare che unisce accoglienza, cura e rigore scientifico nella raccolta delle prove forensi per le indagini. Durante la visita, un posto vuoto nell'auditorium ha ricordato le vittime di violenza. Al Capo dello Stato sono stati donati il libro ufficiale del Codice Rosa, una rosa bianca con fiocco rosso e una scultura in terracotta raffigurante un buttero a cavallo, realizzata dall'artista grossetano Luca Tavarnesi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sergio mattarella violenza donne mattarella contro violenza donne mattarella violenza donne appello violenza donne appello mattarella
Vedi anche
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video
Festa dell'Unità, il dirigente dei Giovani Dem: "Distruggere il capitalismo, liberarci dal giogo Usa e sionismo" - Video
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
Pedopornografia, Lo Voi: "Sgominata organizzazione gestita da italiani con contatti in tutto il mondo" - Video
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Scocchia (Illy) ad AdnFinance: "Da gennaio rischio tazzina di caffè più cara, oggi 1,25 euro in media" - Video
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza