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Meloni: "Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi, protagonista assoluto della vita politica italiana"

La premier: "Condiviso percorso che continua ancora oggi". Il ricordo di Tajani: "Tue idee e tuoi valori continueranno a camminare sulle nostre gambe"

Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Antonio Tajani - (Fotogramma)
Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Antonio Tajani - (Fotogramma)
12 giugno 2026 | 10.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell’Italia e sull’idea che l’amore per la libertà, inazione possano cambiare il corso delle cose. Quel percorso non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un’Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo". Così, su X, la premier Giorgia Meloni nell'anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi.

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"Le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe. Silvio, Presidente, ci manchi!", le parole sui social del segretario di Forza Italia Antonio Tajani in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa di Berlusconi.

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