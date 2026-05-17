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Sinner re di Roma, trionfo davanti a Mattarella. I big della politica esultano

“Leggendario!” scrive Giorgia Meloni sui social. Matteo Salvini parla di “orgoglio azzurro”, mentre Antonio Tajani celebra un successo storico per il tennis italiano

Sinner e Mattarella - (Afp)
Sinner e Mattarella - (Afp)
17 maggio 2026 | 20.04
Redazione Adnkronos
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Jannik Sinner conquista gli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano. Il Foro Italico si trasforma in un’arena di festa per il campione azzurro, protagonista di una vittoria accolta da applausi e celebrazioni.

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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla finale dalla tribuna autorità, accolto da un lungo applauso del pubblico. Al termine del match ha consegnato il trofeo a Sinner e scambiato con lui un caloroso abbraccio.

Numerose le personalità presenti al Foro Italico: dal mondo politico allo sport, fino all’imprenditoria e allo spettacolo. Tra i commenti istituzionali spiccano quelli della premier Giorgia Meloni. “Leggendario!”, le parole immediate dalla premiersui social. Un’esultanza breve ma netta, che si inserisce nel coro di entusiasmo istituzionale attorno al numero uno azzurro.

Sulla stessa linea il vicepremier Matteo Salvini, che ha celebrato il trionfo definendo Sinner “orgoglio azzurro”, sottolineando come il successo del tennista rappresenti un motivo di orgoglio nazionale oltre che sportivo.

"Jannik Sinner ancora una volta nella storia. 50 anni dopo un italiano torna a vincere gli Internazionali d’Italia. Con la vittoria a Roma diventa il più giovane di sempre a vincere tutti i Masters 1000. Grazie per queste incredibili emozioni, campione!"., il commento del vicepremier Antonio Tajani.

"Sinner Caput mundi!"le parole di Giuseppe Conte. E sui social Matteo Renzi scrive: “Sinner Re di Roma. Anche di Roma! Che spettacolo”.

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Tennis Internazionali di Roma Internazionali d’Italia 2026 sinner Internazionali d’Italia 2026 sinner roma
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