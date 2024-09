Rilevazione di Youtrend per Sky TG24: scende rispetto a inizio settembre il Movimento 5 Stelle, avvicinato da Forza Italia che è davanti alla Lega

Torna sotto i 5 punti il divario fra Fratelli d’Italia (28,4%) e Partito Democratico (23,5%), secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24. Scende rispetto a inizio settembre il Movimento 5 Stelle (10,5%), avvicinato da Forza Italia (9,7%), sempre più seconda forza del centrodestra davanti alla Lega (8,2%). In lieve calo AVS (6,8%), mentre sono in crescita tutti i partiti centristi, con Azione (3,7%) che resta davanti a Italia Viva (3,1%) e +Europa (2,4%).

Intenzioni di voto

Intenzioni di voto e variazioni dal 2 settembre 2024: Fratelli d’Italia 28,4% (-0,2%), Partito Democratico 23,5% (+0,2%), Movimento 5 Stelle 10,5% (-0,6%), Forza Italia 9,7% (+0,5%), Lega 8,2% (+0,3%), Alleanza Verdi-Sinistra 6,8% (-0,2%), Azione 3,7% (+0,2%), Italia Viva 3,1% (+1,1%), +Europa 2,4% (+0,1%), Pace Terra Dignità 0,7% (-0,3%), Sud Chiama Nord 0,6% (-0,4%), un altro partito 2,4% (-0,7%).