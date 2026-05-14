Fratelli d'Italia in calo, su il Pd, giù il M5S. Intanto, nel mezzo, cresce il 'partito' dell'astensione. Sono i dati dall'ultimo sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani oggi, 14 maggio 2026, in caso di elezioni.

I dati

Più in dettaglio, Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perde però lo 0,3% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 22 aprile, e si attesta al 28,5%. Il Pd della segretaria Elly Schlein seguito dal Pd al 22,8 %. che, invece, lo guadagna (+0,3%). Il Movimento 5 Stelle, intanto, si attesta all’11,9% in calo dello 0,3%.

E ancora: Forza Italia è all'8,4% e cede lo 0,2%, la Lega all'8% cala dello 0,3%. Alleanza Verdi è al 6,3% (-0,2%), Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 3,7% (+0,1%), Azione è al 3%, stabile, Italia Viva al 2,6% (+0,1%). Infine +Europa è all'1,5% e cede lo 0,2% mentre Noi Moderati è all’1 %(+0,2%).

Giù il centrodestra, cresce il partito dell'astensione

Il centrodestra è al 45,9% e cala dello 0,6%(-0,6%), il campo largo senza Azione, invece, è al 45,1 % e scende dello 0,3%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 45,1% (in crescita dello 0,2% rispetto all'ultima rilevazione).