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Il sondaggio: Fdi al 27% e Pd al 22,7%, il campo largo 'tallona' il centrodestra

Secondo il rilevamento Emg per Tg3 Linea Notte, maggioranza al 45,2% e progressisti al 44,9%

Il sondaggio: Fdi al 27% e Pd al 22,7%, il campo largo 'tallona' il centrodestra
02 aprile 2026 | 20.53
Redazione Adnkronos
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Il campo largo tallona il centrodestra. Questa la fotografia scattata il 30 e 31 marzo dal sondaggio Emg per il Tg3 Linea notte, diretto da Pierluca Terzulli, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Con una perdita totale dello 0,6% la maggioranza di governo si attesta al 45,2% dei potenziali consensi, contro il 44,9%, dovuti a una crescita dello 0,6%, del campo progressista. In particolare, Fratelli d'Italia è dato al 27%, Forza Italia all'8,7%, la Lega all'8% e Noi moderati all'1,5. Ancora il Partito democratico al 22,7%, il Movimento 5 stelle al 12, Avs al 6, Italia viva al 2,2 e +Europa al 2.

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Restano fuori dai due principali schieramenti: Azione, data al 2,7%, e il Partito Liberaldemocratico, all'1,2%, che come Centro perdono lo 0,8%; Futuro nazionale che cresce dell'1,6% ed è ora al 3,6% e Democrazia sovrana e popolare che cede lo 0,2 ed è all'1,4%. Le altre liste, in calo dello 0,7%, sono date all'1%.

Quanto alla partecipazione e quindi la possibile affluenza, c'è una buona notizia: cresce del 4% rispetto all'ultima rilevazione ed è data al 62%.

Cala, poi, la fiducia nel governo. Secondo il monitoraggio socio-politico sempre di Emg per il Tg3 Linea notte, diretto da Pierluca Terzulli, solo il 38% degli italiani, in calo di un punto rispetto all'ultima rilevazione, esprime un giudizio positivo per l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, contro il 62% (l'1% in più) che invece ne esprime uno negativo. Nello specifico, l'11% ha molta fiducia, il 27% abbastanza, il 20% ne ha poca e il 42% ne ha nulla.

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sondaggio campo largo centrodestra Frati d'Italia Partito democratico Movimento 5 stelle
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