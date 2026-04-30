Sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, da 63% giudizio negativo su governo

Il 63% dà un giudizio negativo sul governo contro un 37% di giudizi positivi. E' quanto emerge da un sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte diretto da Pierluca Terzulli. Nello specifico il 41% non ha per nulla fiducia nel governo, poca il 22%, per il 27% abbastanza mentre il 10% dichiara di averne molta. Quanto alle intenzioni di voto Fdi si conferma sempre primo partito con il 27,2%, segue il Pd con il 21,7. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 13%, Forza Italia all'8,2, la Lega all'8 mentre Avs si attesta al 6,3% seguito da Futuro Nazionale al 3,2, Italia Viva al 2,8, Azione al 2,5, Noi Moderati all'1,5%. Per quanto riguarda le coalizioni, il campo progressista è leggermente sopra il centrodestra: 45,6% contro 45%.

Per quanto riguarda Donald Trump dagli italiani arriva una bocciatura: il 61% non ha fiducia nel tycoon. I giudizi positivi si fermano al 22%. Tra quelli negativi il 49% non ha alcuna fiducia nel presidente Usa, il 12% poca. Mentre tra i positivi il 21% ha abbastanza fiducia e solo l'1% dice di averne molta.