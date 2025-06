In crescita Lega, Forza Italia e Verdi-Sinistra per il sondaggio Swg

Fratelli d'Italia, Pd e M5S in calo. E' il quadro del sondaggio politico Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se le elezioni andassero in scena oggi. Fratelli d'Italia, che si conferma ampiamente primo partito, cede lo 0,3% rispetto alla scorsa settimana e guida con il 30,4%. Passo indietro anche del Partito Democratico, che perde lo 0,1% e scende al 23,3%. Giù anche il Movimento 5 Stelle che lascia sul campo lo 0,2% e ora vale il 12,3%.

Alle spalle dei primi 3 partiti crescono Forza Italia, che guadagna lo 0,3% salendo all'8,3%, e la Lega, che cresce dello 0,2% e arriva all'8,1%. Su anche Verdi e Sinistra, ora al 6,7%.

Azione è stabile al 3,4%, seguita da Italia Viva (2,3%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1%).