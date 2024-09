Ecco come andrebbe se si votasse oggi

Centrodestra stabile, mentre il Pd scende e il Movimento Cinque Stelle è in lieve ripresa. E' lo scenario politico, delineato da un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera da cui emerge anche che cresce il gradimento per il governo. Fratelli d'Italia conferma la prima posizione con il 27,5%, seguita da Forza Italia al 9% e Lega all'8,2%. Scende di un punto rispetto al luglio scorso il Partito Democratico al 21,6, mentre il Movimento Cinque Stelle cresce di poco, portando a casa un 13,9%.

Il governo e i leader

L'indice di gradimento del governo, scrive l'Ipsos, cresce di un punto, passando dal 43 del luglio scorso al 44. Stessa valutazione anche per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che mantiene lo stesso indice del governo: 44. A seguire Antonio Tajani con 32, Giuseppe Conte del M5S a 30, Elly Schlein a 29, dopo essere scivolata di una posizione, e subito dopo Matteo Salvini a 24.