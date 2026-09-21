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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce e Pd cala. Vannacci all'8%

I dati del rilevamento Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto

Roberto Vannacci - (Fotogramma)
Roberto Vannacci - (Fotogramma)
21 settembre 2026 | 20.12
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia cresce, il Pd cala. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sale ancora. Sono le variazioni evidenziate dal sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto oggi, lunedì 21 settembre, in caso di elezioni. Rispetto alla scorsa settimana, Fratelli d'Italia guadagna lo 0,1% e arriva al 27,1%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si conferma ampiamente primo partito e aumenta il vantaggio rispetto al Pd della segretaria Elly Schlein, che cede lo 0,1% e scende al 20,8%. Passo avanti del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cresce dello 0,2% e ora vale il 12,8%. Futuro Nazionale di Vannacci prosegue la corsa, passando dal 7,9% all'8% netto e confermandosi quarta forza dello scacchiere. Il margine su Forza Italia è invariato, perché il partito guidato da Antonio Tajani passa dal 6,9% al 7%.

Passo indietro di Verdi e Sinistra, che cedono lo 0,2% e scendono al 6,5%. Anche la Lega di Matteo Salvini lascia sul terreno lo 0,2%, scivolando al 5,3%. Più staccate Azione di Carlo Calenda (3,1%), Italia viva di Matteo Renzi (2,4%), +Europa (1,5%), Noi Moderati (1%) e Avanti Psi (1%).

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