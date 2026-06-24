Trasporti, R.Occhiuto vede vicepresidente Uber Tody West: "liberalizzazioni? Servono a cittadini, non a imprese'

"Ho ritenuto fosse giusto" fare ricorso contro la decisione del governo di impugnare la legge della Calabria ad aprire il mercato locale dei trasporti e a permettere l'operatività di Uber "al fine di liberalizzare un mercato che era ostaggio dei tassisti". Lo dice il presidente della Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervenendo dal Centro studi americani in una conversazione con il senior vice president di Uber Tody West.

"A proposito delle liberalizzazioni, vorrei dire questo - aggiunge -: molti pensano che le liberalizzazioni, siccome riguardano il mercato e siccome pensano molti che il mercato riguardi prevalentemente le imprese, riguardino la vita delle imprese. No, le liberalizzazioni riguardano la vita dei cittadini, non la vita delle imprese. Perché il mercato è uno strumento per fornire servizi ai cittadini. Quando il mercato è efficiente, perché è liberalizzato, questi servizi sono più efficienti, a volte più, anzi spessissimo più economici. E peraltro per questa via si aumenta anche la produttività di un Paese e dei territori dove queste liberalizzazioni sono più spinte".