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Onorato: "Armi all'Ucraina? Calenda fa il figo ma al massimo ha difeso il motorino...". La replica: "Torni a parlare di aiuole"

Il botta e risposta dopo le parole dell’assessore romano e fondatore di Progetto Civico Italia a 'Un Giorno da Pecora'

Onorato e Calenda - Ipa
Onorato e Calenda - Ipa
28 settembre 2026 | 19.12
Mara Montanari
LETTURA: 1 minuti

"Io non amo quei politici che fanno i fighi" sul tema armi in Ucraina. “Calenda è uno di questi, lo dico con simpatia, lui continua a dire ‘armi a oltranza, andiamo al fronte, è contro gli obiettori di coscienza’, ma il massimo che ha difeso è il motorino a piazza Euclide…forse è il caso di non scherzare, alle nuove generazioni va lasciato un mondo di pace”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’assessore a Roma e fondatore di Progetto Civico Italia Alessandro Onorato, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

"L’organizzatore di eventi (e partitini) di Goffredo Bettini - la replica del leader di Azione sui social - parla di Ucraina e fa già ridere così. 'Andiamo al fronte' non solo non l’ho mai detto, ma segnalo che gli Ucraini non hanno mai chiesto a noi di combattere per loro. Suggerirei ad Onorato di rimanere nella sua 'area di conforto', e parlare di concerti, aiuole e tornei di golf", la chiusura di Calenda.

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armi in Ucraina politici pace
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