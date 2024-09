Ucraina, Donzelli (Fdi): "Possono esserci sensibilità diverse, ma l’Italia è con Kiev"

"Questa è la maggioranza più stabile di sempre", lo afferma Giovanni Donzelli, coordinatore di fratelli d'Italia, in una intervista al Corriere della Sera in cui ribadisce che questa "è la coalizione più stabile che abbia mai visto la nostra democrazia". Sul sostegno all’Ucraina "tutti riconoscono che la nostra linea è chiara e netta, tranne la sinistra che non ne ha una sua", spiega "non arretriamo, no. Collaboriamo per la pace".

"Nessun imbarazzo, ci ritroviamo negli stessi documenti. Poi ciascuno può avere sensibilità diverse, ma siamo orgogliosi di come il governo si è comportato fino a oggi", rimarca Donzelli.