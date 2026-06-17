Ue, Caputo: "Solidarietà a Fulvio Martusciello, saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti"

“Esprimo a Fulvio Martusciello la mia vicinanza, umana e politica”. Lo dichiara Nicola Caputo, consigliere del ministro degli Esteri, Antonio Tajani per l’Export e l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare.

“Conosco Fulvio da molti anni e ne ho sempre apprezzato le capacità e il senso delle istituzioni. La decisione del Parlamento europeo va accolta con rispetto, ma non anticipa alcun giudizio e consente alla giustizia di seguire il suo corso. Sono fiducioso che Fulvio saprà dimostrare presto la propria estraneità ai fatti contestati, per tornare al suo lavoro con la serenità di sempre”, conclude Caputo.