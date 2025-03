"Un deputato siciliano chiede sesso alle ragazze a cui offre un lavoro", la denuncia di La Vardera

Offerta di lavoro e richiesta di sesso. Autore della proposta sarebbe un deputato e a denunciare l'accaduto è il deputato all'Assemblea regionale siciliana Ismaele La Vardera. L'ex inviato delle Iene, in un video sul suo profilo Facebook, ha pubblicato la testimonianza di una ragazza (la cui voce è camuffata per garantirne l'anonimato) che denuncia le avances subite da un altro componente del parlamento siciliano. "Ci prova con le ragazze, le adesca - dice la donna - Io ti faccio il contratto e allora sono il tuo deputato, tu sei la mia assistente, allora devi venire a letto con me...".

"Da oltre due anni e mezzo denuncio le malefatte di questo Palazzo, racconto il sistema politico, a volte marcio, proponendo soluzioni - dice La Vardera spiegando le ragioni del video - Molti di voi hanno apprezzato questo ibrido tra giornalista e politico, ma badate bene prima di raccontarvi un fatto farò tutto quello che compete ad un deputato". Il video prosegue poi con il racconto della ragazza: "Eravamo a casa sua per la stipula del contratto e ha provato a baciarmi, ad abbracciarmi". Un fatto "gravissimo" commenta La Vardera che chiede alla ragazza se si trattasse di un contratto vero e proprio. "Un contratto della durata di undici mesi - risponde lei - ma non ho ricevuto nemmeno un mese di stipendio".