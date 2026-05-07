"Quello che è stato pubblicato è un video dove sono incorso in un banale lapsus, io ho parlato in modo molto chiaro, almeno una ventina di volte, ho detto che Piersanti Mattarella era vittima della mafia. E' stato un lapsus e quindi ho detto 'Brigate Rosse' anziché 'mafia'. Credo che questo non giustifichi il fatto che Repubblica metta quel video come primo titolo della sua homepage, perché questo è un attacco ignobile, un gesto di sciacallaggio". Lo dice all'AdnKronos Giuseppe Valditara, titolare dell'istruzione e del merito, dopo il video pubblicato online dal quotidiano romano e poi su altre testate, con il lapsus del ministro. In altri video presenti in rete, il ministro poi attribuisce correttamente alla matrice mafiosa quell'omicidio. "E' stato solo un lapsus - ribadisce Valditara - e utilizzarlo in quel modo distoglie l'attenzione rispetto a un momento importante di battaglia per la legalità e contro la criminalità organizzata".