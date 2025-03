"Siamo di fronte a fatti gravi e preoccupanti", così Ignazio La Russa commenta all'Adnkronos gli atti vandalici al cantiere del Museo della Shoah a Roma, su cui sta indagando la Digos. Per il presidente del Senato "ogni forma di odio e antisemitismo va contrastata con determinazione".

"La mia condanna di quanto accaduto è ferma, così come la vicinanza, mia e del Senato della Repubblica, alla comunità ebraica", dice. "Siamo di fronte a fatti gravi e preoccupanti perché in quel cantiere sono in corso i lavori di un luogo di memoria, fortemente voluto per ricordare la storia e il dolore di milioni di ebrei", spiega.

Davanti al cantiere per la costruzione del Museo della Shoah di via Alessandro Torlonia, a Roma, sono comparsi escrementi, una testa di maiale e scritte che ricordano i morti a Gaza oltre ad alcuni volantini pro Palestina. In particolare gli escrementi sono stati posizionati sui lucchetti del cancello del cantiere mentre le scritte sono comparse sui cartelli di avviso lavori.