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Roggero, Vannacci: "Se fossi presidente Repubblica pensererei a grazia. Forza Italia? Intesa non difficile"

Il fondatore di Futuro Nazionale: "Grazia è stata data a un trafficante di uomini e a chi era stato accusato di traffico di prostituzione minorile"

Roberto Vannacci - Ipa/Fotogramma
Roberto Vannacci - Ipa/Fotogramma
18 luglio 2026 | 21.00
Mariacristina Ponti
LETTURA: 2 minuti

Roberto Vannacci tra grazia a Mario Roggero e intesa con il centrodestra per le prossime elezioni. "Se fossi il presidente della Repubblica un pensierino ce lo farei" a dare la grazia a Roggero, "anche guardando ai precedenti" visto che è stata "data a un trafficante di uomini e a qualcuno che era stato accusato di traffico di prostituzione minorile", ha detto l'ex generale a "L'estate del principe", al Grand Hotel Principe di Piemonte, a Viareggio.

Vannacci ha poi allargato lo sguardo alle prossime elezioni politiche. "Il problema non è mettere insieme" Futuro nazionale con Forza Italia "per l'alleanza, l'importante è mettere insieme i cittadini italiani. Cioè noi con le linee rosse stabiliamo quel punto oltre il quale non intendiamo andare. Ed è quello che ci caratterizza come Futuro nazionale" che non vuole "ragionare come la vecchia politica dell'inciucio", il "pentapartito", "mettere insieme scopi non convergenti".

"Che ci sia una parte di Forza Italia che non sia d'accordo con quelle che sono le nostre linee rosse, ci sta pure. Ma sono convinto che ci sia una buona parte dell'elettorato che invece le condivide e probabilmente l'incremento di consenso di Fn è dovuto a questo aspetto - aggiunge -. Alla fine ci presentiamo come quelli che dicono 'noi non negoziamo ciò che non è negoziabile. Noi andiamo avanti sulla nostra strada'. E quando dico che secondo me l'intesa non è difficile, lo dico perché secondo me questa alleanza di centrodestra all'inizio della legislatura non aveva posizioni così tanto diverse rispetto alle nostre, come la premier Giorgia Meloni che parlava di blocco navale e rivolgendosi all'Europa diceva 'è finita la pacchia'. Lo dicono i giornali, il centrodestra insegue Vannacci. Benvenga, io non mi offendo".

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