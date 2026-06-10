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Legge elettorale, da Vannacci l'emendamento contro le quote di genere: "Concetto assurdo, offende le donne"

Il testo dell'emendamento visionato dall'Adnkronos

Roberto Vannacci - Fotogramma /Ipa
Roberto Vannacci - Fotogramma /Ipa
10 giugno 2026 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un emendamento contro l'obbligo delle quote di genere mentre alla Camera è in discussione la legge elettorale. E' quanto presentato da Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci. "Le politiche funzionali ad incentivare il metodo meritocratico - spiega il leader Fn all'Adnkronos - si devono portare avanti in ogni settore. Anche in quello della legge elettorale perché è assurdo dover continuare a subire il concetto di quote come se dovessimo tutelare dei generi umani nelle riserve".

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"Noi - continua il generale - siamo contrari all’obbligo dell’alternanza di genere perché va contro ogni principio meritocratico. L'attuale normativa è offensiva nei confronti delle donne che hanno tutte le capacità per poter ambire a ruolo apicali anche politici senza dover essere svilite dai posti riservati per caratteristiche sessuali. Auspico che le forze politiche accolgano il nostro emendamento".

Nel merito, il testo dell'emendamento, visionato dall'Adnkronos, prevede che "è abrogata ogni disposizione residua che preveda l'alternanza obbligatoria di genere nella sequenza di presentazione dei candidati nelle liste per i collegi plurinominali e per le liste circoscrizionali. In ogni lista di candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 65 per cento del totale dei candidati della lista medesima".

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legge elettorale quota genere alternanza uomo donna roberto vannacci vannacci futuro nazionale
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