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Via libera a decreto sul 'salario giusto'. Meloni: "Per chi rende grande la nostra nazione"

"Obiettivo sostenere la creazione di maggiore occupazione, ma anche occupazione stabile e di qualità"

Via libera a decreto sul 'salario giusto'. Meloni:
28 aprile 2026 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Via libera da parte del Cdm al decreto sul "salario giusto". Un decreto che è un ringraziamento per coloro che "ogni giorno contribuiscono, con il loro lavoro, a fare grande la nostra nazione", ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.

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"Il decreto-legge che abbiamo approvato oggi in Consiglio dei Ministri è chiaramente un tassello di una strategia molto più ampia che il Governo ha portato avanti fin dal suo insediamento, che ha come obiettivo quello di sostenere la creazione di maggiore occupazione, ma anche di occupazione stabile e di qualità", ha sottolineato Meloni.

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decreto legge salario giusto occupazione stabile
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