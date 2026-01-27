circle x black
Violenza sulle donne, manifestazione di fronte al Senato: protesta contro testo Bongiorno

Nel mirino delle attiviste di 'Non una di meno' il testo dove non compare più il termine 'consenso'. 'Senza consenso è stupro' si legge in uno dei cartelli in piazza

27 gennaio 2026 | 16.18
Redazione Adnkronos
Manifestazione di protesta di fronte all'ingresso principale del Senato, su Corso Rinascimento, contro il testo di legge sulla violenza contro le donne, in discussione in queste ore a Palazzo Madama. Attiviste di 'Non una di meno', circa un centinaio di persone, stanno mostrando cartelli e urlando slogan, mettendo nel mirino in particolare il testo a firma della leghista Giulia Bongiorno, dove non compare più il termine 'consenso'. 'Senza consenso è stupro' si legge in uno dei cartelli in piazza. Alcuni esponenti del Pd, tra cui il capogruppo del partito Francesco Boccia e la senatrice Valeria Valente, sono in piazza. Con loro anche esponenti di Avs e del M5S.

