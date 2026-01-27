Nel mirino delle attiviste di 'Non una di meno' il testo dove non compare più il termine 'consenso'. 'Senza consenso è stupro' si legge in uno dei cartelli in piazza
Manifestazione di protesta di fronte all'ingresso principale del Senato, su Corso Rinascimento, contro il testo di legge sulla violenza contro le donne, in discussione in queste ore a Palazzo Madama. Attiviste di 'Non una di meno', circa un centinaio di persone, stanno mostrando cartelli e urlando slogan, mettendo nel mirino in particolare il testo a firma della leghista Giulia Bongiorno, dove non compare più il termine 'consenso'. 'Senza consenso è stupro' si legge in uno dei cartelli in piazza. Alcuni esponenti del Pd, tra cui il capogruppo del partito Francesco Boccia e la senatrice Valeria Valente, sono in piazza. Con loro anche esponenti di Avs e del M5S.