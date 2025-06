Prosegue l’esame in Commissione del Decreto Infrastrutture

Le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera hanno proseguito l’esame in I lettura in sede referente del cosiddetto Decreto Infrastrutture (Dl 73/2025), recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, concludendo il ciclo di audizioni propedeutiche al provvedimento stesso. Ricordiamo che il termine di conversione in legge è fissato per il 20 luglio 2025. Tra i diversi soggetti auditi, segnaliamo, Confindustria, ANAC, Autostrade per l’Italia, Assoporti, Uniport, WWF. Nel dettaglio, nella memoria depositata da Confindustria, si legge, tra l’altro, una certa preoccupazione per la visione tutt’ora frammentata di una materia che richiede invece una visione strategica e di lungo periodo che metta a sistema le informazioni, le esigenze del territorio e le normative vigenti con gli obiettivi da raggiungere, primo fra tutti la decarbonizzazione dei trasporti. Per quanto riguarda ANAC, tra i principali temi trattati nel corso dell’audizione, il Presidente dell’Autorità, Giuseppe Busia, ha sottolineato, tra l’altro, le criticità riguardanti il Ponte sullo Stretto dovute alla mancanza di un progetto esecutivo completo che rende difficile avere un quadro chiaro dei costi e delle fasi di realizzazione. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di intensificare i controlli antimafia sfruttando anche gli strumenti digitali, ad esempio, per monitorare i cantieri e verificare i subappalti. Infine, il Presidente ANAC ha ricordato che la normativa UE non consente variazioni di costo superiori al 50% rispetto al valore iniziale della gara.

Link alla scheda del decreto: https://tinyurl.com/453re5zk

Link alla memoria completa Confindustria: https://tinyurl.com/3r6np8r4

Link alla memoria completa ANAC: https://tinyurl.com/4r4c9mxn