Pubblicato il Dpcm sulla strategia per la sicurezza nazionale

Alla luce dei rischi e delle possibili minacce alla sicurezza nazionale derivanti dal contesto internazionale caratterizzato da crisi molteplici, l’Italia si allinea a quanto stabilito dagli altri Stati membri del G7 dotandosi di una strategia per la gestione della sicurezza, con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 maggio. Obiettivo centrale del provvedimento garantire una risposta più rapida ed efficace di fronte alle crisi di diversa natura, evitando sovrapposizioni e frammentazioni tra le varie amministrazioni. Al centro del provvedimento il ruolo del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) che potrà essere convocato in caso di minacce alla sicurezza nazionale di diverso genere, quali: sabotaggi di infrastrutture, crisi energetiche, cyber attacchi, minacce ibride, attacchi verso interessi politici, militari, industriali, economici, scientifici. Il provvedimento assegna al Cisr il compito di delineare indirizzi strategici, valutare informazioni di intelligence, proporre misure al Governo. Alla guida dell’architettura per la sicurezza nazionale il Presidente del Consiglio supportato da diversi Ministri, dai vertici dell’Intelligence e dal Copasir.

Il testo del Dpcm pubblicato in GU