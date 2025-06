Riavvio programma energia nucleare, chiarimento in Aula del Ministro Pichetto Fratin

Il Gruppo AVS ha sottoposto al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica un’interrogazione parlamentare per sapere quanto effettivamente costerà al nostro Paese il riavvio del programma nucleare e quale sarà il costo previsto per gli utenti finali. L’interrogazione prendo spunto dal fatto che il riavvio del programma nucleare dovrebbe assicurare accesso a sufficiente energia a prezzi accessibili per famiglie e imprese. In realtà, secondo l’interrogante, dal Rapporto Energy Outlook 2024 dell’IEA, emerge che, considerando i costi complessivi di costruzione, funzionamento, combustibili e manutenzione delle nuove centrali nucleari in Europa, la spesa per generare energia elettrica sarebbe di 170 dollari per megawattora, contro quella di 50 dollari per megawattora del fotovoltaico e 70 dollari dell’eolico offshore. Inoltre, rimane anche il problema delle scorie radioattive, considerando che il nostro Paese è ancora alle prese con quelle delle centrali nucleari chiuse nel 1990. Il Ministro Gilberto Pichetto Fratin ha risposto in Aula ricordando che proprio l’IEA citata dall’interrogante a gennaio 2025 ha rivisto le stime del costo per megawattora che potrebbe essere anche inferiore a 100 dollari e che tali stime vanno comunque riviste al ribasso introducendo la produzione in serie dei reattori modulari avanzati. Inoltre, il Governo sta monitorando la situazione a livello internazionale in merito a finanziamenti e contributi pubblici destinati al settore nucleare. Infine, il Ministro ha ricordato che il disegno di legge delega sul nuovo nucleare sostenibile sarà sottoposto a breve all’esame del Parlamento.

