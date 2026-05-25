Il consiglio dell'urologo Mirone: "Per uomini e donne la regola è la stessa: 2 litri al giorno". Naturale, frizzante o leggermete gassata? "Scegliere quella che piace di più"

"Per uomini e donne la regola è la stessa: bere 2 litri d'acqua al giorno, distribuiti nell'arco delle 24 ore, a piccoli sorsi e con frequenza. Non è corretto assumere grandi quantità d'acqua tutte insieme appena svegli". Lo spiega all’Adnkronos Salute Vincenzo Mirone, responsabile dell'Ufficio paziente della Società italiana di urologia (Siu), professore di Urologia all'università Pegaso e presidente della Fondazione Pro - Prevenzione e ricerca in oncologia.

Come capire se si beve abbastanza

Con l'arrivo del caldo e le giornate trascorse al mare o all'aperto, secondo l'esperto il fabbisogno aumenta: "In spiaggia, anche sotto l'ombrellone, è consigliabile arrivare a circa 3 litri d'acqua al giorno, sempre bevendo poco e spesso", sottolinea Mirone. Un indicatore utile per capire se si è idratati correttamente è il colore delle urine. "Le urine - ricorda Mirone - dovrebbero avere un colore giallo paglierino. Se diventano troppo scure, significa che sono molto concentrate e che probabilmente si sta bevendo troppo poco. Controllarne il colore può essere un semplice campanello d'allarme", osserva l'urologo.

Quale acqua scegliere

Sul tipo di acqua da scegliere - naturale, frizzante o leggermete gassata - Mirone invita a non complicarsi la vita: "Va bene l'acqua che piace di più. L'importante è bere con regolarità: se un'acqua è più gradevole, sarà più facile mantenere una corretta idratazione". Infine, due consigli pratici. "Le donne soggette a cistiti dovrebbero aumentare l'assunzione di acqua per aiutare a prevenire e gestire il disturbo. Gli uomini anziani con problemi prostatici, invece, dovrebbero evitare di bere nelle 2 ore prima di andare a dormire, per ridurre il rischio di minzioni notturne frequenti".