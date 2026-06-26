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Alimentazione: 'Buoni a sapersi' di Ivsi per una comunicazione chiara su salumi e salute

26 giugno 2026 | 09.51
Redazione Adnkronos
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Per il 65,5% degli italiani i salumi sono compatibili con una dieta equilibrata, ma resta elevata la richiesta di informazioni chiare e scientifiche su valori nutrizionali, sicurezza e frequenza di consumo. Lo evidenzia l'Osservatorio Ivsi, al centro della campagna informativa 'Buoni a sapersi' promossa dall'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani con il sostegno di Assica, sulla base di quanto emerso sul tema dalle indagini di AstraRicerche ed Extreme, società specializzata nell'analisi strategica delle conversazioni web e social. La prima, condotta su oltre 1.200 italiani tra 18 e 70 anni, rivela che più del 60% consuma salumi almeno una volta a settimana, mentre il 38,1% si dichiara poco o per nulla informato sul loro profilo nutrizionale. L'analisi di oltre 10mila contenuti web e social, invece, evidenzia che il rapporto tra salute e salumi è il secondo tema più discusso online. Medici e nutrizionisti restano il riferimento principale per il 54,4% degli intervistati.

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